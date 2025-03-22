Онищенко дал советы, как выжить при супервысоком атмосферном давлении 23 марта

Синоптики заявили, что 23 марта в Москве будет зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. Показатели вырастут до 766 мм рт. ст. Это, бесспорно, отразится на состоянии метеозависимых людей. В связи с предстоящими непростыми выходными эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru рассказал, как защитить своё здоровье.

По его словам, поскольку 23 марта будет выходным днём, люди смогут самостоятельно регулировать расписание дня и все процессы. Если бы это был рабочий день, то наши возможности были бы ограничены. А поскольку это выходной, то молодым здоровым людям практически не нужно менять свой привычный ритм жизни.

Людям с так называемой апатией, и это необязательно пожилые люди — есть и молодые, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринными заболеваниями или другими недугами, — конечно, нужен щадящий режим. Меньше излишних физических нагрузок, нормальное настроение, чтобы не было тревожных занятий. Провести день в кругу семьи, заняться приятными делами, общением, просмотром кинофильмов — может быть, совместно. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам медика, 23 марта необходимо по-настоящему отдохнуть — расслабиться, но не лёжа на боку. Тогда этот день пройдёт спокойно и не оставит неприятных последствий. Наоборот, после такого отдыха можно будет почувствовать себя по-настоящему отдохнувшими и готовыми к новой трудовой неделе.

Что касается медикаментозных препаратов, то здесь, конечно, у каждого свои назначения и свои схемы приёма. Главное — более внимательно и тщательно соблюдать рекомендации по приёму лекарств, которые понижают или повышают давление. Ведь и в том и в другом случае повышенное давление влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. Самое важное — не паниковать и не читать эту новость. Геннадий Онищенко Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН