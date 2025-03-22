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Регион
22 марта, 12:43

Онищенко дал советы, как выжить при супервысоком атмосферном давлении 23 марта

Онищенко посоветовал избегать нагрузок при высоком атмосферном давлении 23 марта

Синоптики заявили, что 23 марта в Москве будет зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. Показатели вырастут до 766 мм рт. ст. Это, бесспорно, отразится на состоянии метеозависимых людей. В связи с предстоящими непростыми выходными эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru рассказал, как защитить своё здоровье.

По его словам, поскольку 23 марта будет выходным днём, люди смогут самостоятельно регулировать расписание дня и все процессы. Если бы это был рабочий день, то наши возможности были бы ограничены. А поскольку это выходной, то молодым здоровым людям практически не нужно менять свой привычный ритм жизни.

Людям с так называемой апатией, и это необязательно пожилые люди — есть и молодые, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринными заболеваниями или другими недугами, — конечно, нужен щадящий режим. Меньше излишних физических нагрузок, нормальное настроение, чтобы не было тревожных занятий. Провести день в кругу семьи, заняться приятными делами, общением, просмотром кинофильмов — может быть, совместно.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Людям с так называемой апатией, и это необязательно пожилые люди — есть и молодые, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринными заболеваниями или другими недугами, — конечно, нужен щадящий режим. Меньше излишних физических нагрузок, нормальное настроение, чтобы не было тревожных занятий. Провести день в кругу семьи, заняться приятными делами, общением, просмотром кинофильмов — может быть, совместно.
Людям с так называемой апатией, и это необязательно пожилые люди — есть и молодые, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринными заболеваниями или другими недугами, — конечно, нужен щадящий режим. Меньше излишних физических нагрузок, нормальное настроение, чтобы не было тревожных занятий. Провести день в кругу семьи, заняться приятными делами, общением, просмотром кинофильмов — может быть, совместно.

По словам медика, 23 марта необходимо по-настоящему отдохнуть — расслабиться, но не лёжа на боку. Тогда этот день пройдёт спокойно и не оставит неприятных последствий. Наоборот, после такого отдыха можно будет почувствовать себя по-настоящему отдохнувшими и готовыми к новой трудовой неделе.

Что касается медикаментозных препаратов, то здесь, конечно, у каждого свои назначения и свои схемы приёма. Главное — более внимательно и тщательно соблюдать рекомендации по приёму лекарств, которые понижают или повышают давление. Ведь и в том и в другом случае повышенное давление влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. Самое важное — не паниковать и не читать эту новость.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Что касается медикаментозных препаратов, то здесь, конечно, у каждого свои назначения и свои схемы приёма. Главное — более внимательно и тщательно соблюдать рекомендации по приёму лекарств, которые понижают или повышают давление. Ведь и в том и в другом случае повышенное давление влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. Самое важное — не паниковать и не читать эту новость.
Что касается медикаментозных препаратов, то здесь, конечно, у каждого свои назначения и свои схемы приёма. Главное — более внимательно и тщательно соблюдать рекомендации по приёму лекарств, которые понижают или повышают давление. Ведь и в том и в другом случае повышенное давление влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. Самое важное — не паниковать и не читать эту новость.
Худший кошмар метеозависимых сбылся. Как выжить 23 марта, когда атмосферное давление перевалит за 766 мм
Худший кошмар метеозависимых сбылся. Как выжить 23 марта, когда атмосферное давление перевалит за 766 мм

Ранее медики рассказали, как вовремя заметить у себя симптомы вегетососудистой дистонии и побороть неприятные последствия недуга. Если человек замечает у себя резкие перепады артериального давления, головокружение, повышенную тревожность, панические атаки, онемение конечностей или затруднённое дыхание — это может быть первыми тревожными звоночками.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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