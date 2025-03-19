Более 100 домов могут уйти под воду в российском городе из-за резкого потепления
МЧС: В Минусинске 120 жилых домов могут быть подтоплены из-за прорыва дамбы
В Красноярской крае на реке Минусинка произошёл прорыв дамбы. Существует угроза подтопления 120 жилых домов в Минусинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Спасатели проводят берегоукрепительные работы реки. Видео © Telegram / МЧС Красноярского края
Выход воды из русла реки произошёл в результате резкого потепления и активного таяния снега. В связи с этим были организованы два пункта временного размещения, способные принять в общей сложности 150 человек. В настоящее время в городе затоплено 13 приусадебных участков. Эвакуированы 22 человека, среди которых шесть детей.
Спасатели осуществляют берегоукрепительные работы на реке. В операции участвуют 247 сотрудников и 57 единиц техники. Кроме того, в город была направлена аэромобильная группировка, состоящая из 50 специалистов и восемь единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинской области начался паводок, разлилась река Ольгинская. В городе Аша затопило приусадебные участки в 31 доме на всех четырёх улицах. Из-за неуступчивой стихии в Сосновском районе пришлось перекрыть автомобильный мост через реку Зюзелгу. Непростая ситуация сложилась и в Нагайбакском районе.
Telegram / МЧС Красноярского края