Более 100 домов могут уйти под воду в российском городе из-за резкого потепления

В Красноярской крае на реке Минусинка произошёл прорыв дамбы. Существует угроза подтопления 120 жилых домов в Минусинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Спасатели проводят берегоукрепительные работы реки. Видео © Telegram / МЧС Красноярского края

Выход воды из русла реки произошёл в результате резкого потепления и активного таяния снега. В связи с этим были организованы два пункта временного размещения, способные принять в общей сложности 150 человек. В настоящее время в городе затоплено 13 приусадебных участков. Эвакуированы 22 человека, среди которых шесть детей.

Спасатели осуществляют берегоукрепительные работы на реке. В операции участвуют 247 сотрудников и 57 единиц техники. Кроме того, в город была направлена аэромобильная группировка, состоящая из 50 специалистов и восемь единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию.