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Регион
18 марта, 07:17

Мосты и дороги под водой: Сёла на Урале отрезаны от цивилизации из-за масштабного паводка

В Челябинской области начался паводок, разлилась река Ольгинская

Паводок в Челябинской области. Обложка © Пресс-служба МЧС Челябинской области

Паводок в Челябинской области. Обложка © Пресс-служба МЧС Челябинской области

С началом весны в Челябинскую область пожаловала большая вода. Из-за неуступчивой стихии в Сосновском районе пришлось перекрыть автомобильный мост через реку Зюзелгу. Переправа не будет работать, пока паводок не закончится. Кроме того, в городе Аша затопило приусадебные участки в 31 доме на всех четырёх улицах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Людей перевозят на лодке. Видео © Пресс-служба МЧС Челябинской области

В Аше вода поднялась из-за затора льда на реке и обилия осадков. Теперь спасатели эвакуируют жителей из подтопленных домов. Граждан планируется на время поселить в отеле «Аша», где будет развёрнут ПВР. Сотрудники МЧС проводят подворовой обход, сообщая местным о сложившейся обстановке. Губернатор области Алексей Текслер направил туда министра общественной безопасности региона Александра Гриба, который будет отвечать за координацию работы оперативных служб и властей на месте.

Эвакуация из подтопленных домов. Фото © Пресс-служба МЧС Челябинской области

Эвакуация из подтопленных домов. Фото © Пресс-служба МЧС Челябинской области

Непростая ситуация сложилась и в Нагайбакском районе, где спасателям потребовалось подкрепление для ликвидации последствий прохождения паводковых вод. Реку Гумбейку постоянно осматривают беспилотники ведомства. Специалисты проводят инженерные мероприятия и укрепляют берега. Вода подтопила 36 участков. Местные власти открыли ПВР, но граждане отказались от размещения.

Паводок в Нагайбакском районе. Видео © Пресс-служба МЧС Челябинской области

Паводок начал свой «поход» с посёлка Фершампенуаз, где из берегов вышла река Ольгинская, подмыв грунт на некоторых участках дороги между населёнными пунктами.

«Прокурорами организованы проверки в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Уйском районах области, где наблюдается подтопление территорий. На местах прокуроры оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия», рассказали в региональной прокуратуре.

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Населению Челябинской области вновь приходится сталкиваться с такими проблемами впервые с лета 2024 года, когда там прорвало дамбу Киалимского водохранилища, из-за чего людям пришлось спасаться на крышах. Вместе с тем в регионе прошли ливни, разнообразившие и без того напряжённую ситуацию в трёх районах под Челябинском.

Владимир Озеров
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