Ветер согнул в дугу лопасти двух вертолётов Ми-8 в Якутии
Росавиация начала проверку по факту поломки ветром лопастей двух Ми-8 в Якутии
Ветер погнул лопасти Ми-8 в Якутии. Обложка © VK / Вахта ИНФО
В Якутии сильный ветер погнул лопасти винтов у двух вертолётов Ми-8, которые принадлежат авиакомпании «Полярные авиалинии», Росавиация инициировала проверку по факту случившегося. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
«27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 м/c, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». По данному факту проверку проводит территориальное управление Росавиации», — говорится в заявлении.
Сейчас в Росавиации готовят группу из инженеров, которая вылетит в Тикси для оценки повреждений при наступлении благоприятных условий.
Напомним, в Булунском районе Якутии бушует метель. Так, основная труба, ведущая к насосной станции в якутском посёлке Тикси, замёрзла из-за пурги. Часть домов оказались без воды. Местные аварийные службы уже ведут работы по ремонту водопровода.