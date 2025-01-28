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Регион
28 января, 09:34

Ветер согнул в дугу лопасти двух вертолётов Ми-8 в Якутии

Росавиация начала проверку по факту поломки ветром лопастей двух Ми-8 в Якутии

Ветер погнул лопасти Ми-8 в Якутии. Обложка © VK / Вахта ИНФО

Ветер погнул лопасти Ми-8 в Якутии. Обложка © VK / Вахта ИНФО

В Якутии сильный ветер погнул лопасти винтов у двух вертолётов Ми-8, которые принадлежат авиакомпании «Полярные авиалинии», Росавиация инициировала проверку по факту случившегося. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

«27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 м/c, повреждены лопасти несущего винта у двух воздушных судов Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». По данному факту проверку проводит территориальное управление Росавиации», — говорится в заявлении.

Сейчас в Росавиации готовят группу из инженеров, которая вылетит в Тикси для оценки повреждений при наступлении благоприятных условий.

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Напомним, в Булунском районе Якутии бушует метель. Так, основная труба, ведущая к насосной станции в якутском посёлке Тикси, замёрзла из-за пурги. Часть домов оказались без воды. Местные аварийные службы уже ведут работы по ремонту водопровода.

Татьяна Миссуми
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