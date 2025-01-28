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Регион
28 января, 02:34

В посёлке Тикси в Якутии из-за сильной метели замёрз основной водовод

Основная труба, ведущая к насосной станции в якутском посёлке Тикси, замёрзла из-за пурги. По сообщению местного оперативного штаба, подача воды и тепло при этом поддерживаются стабильно.

«В Тикси Булунского района замёрз магистральный водовод, ведущий к насосной станции из-за метели. Тем не менее, водоснабжение и теплоснабжение работают без сбоев»,сообщают сотрудники штаба.

По данным министерства ЖКХ и энергетики региона, ночью возникли проблемы с вспомогательным оборудованием для подачи воды. Когда погода улучшится, будет подключена запасная магистраль к основному водопроводу. Временно район обеспечивается водой из озера Мелкое.

Ремонт основной водопроводной линии стартует после подключения резервной системы. Проблема очистки дорог для проведения ремонтных работ решается. Техники уже исправили перебои с линией электропередачи, но остаются сложности с коммуникацией.

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Региональный штаб Якутии предупреждает, что 28 января в районах Анабарском и Булунском ожидается юго-западный ветер до 24 м/с, ночью местами до 31 м/с.

Заметим, что 23 января станция Сухана Гидрометцентра в Якутии зафиксировала рекордную температуру в минус 55,9 градуса, самую холодную на Земле за этот день.

Ранее сотрудники МЧС устранили крупный пожар в административном здании Нижнеянска в Якутии. Площадь возгорания превышала 1,2 тысячи квадратных метров.

Обложка ©

t.me/sakhagove

Лия Мурадьян
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