Пассажирский самолёт загорелся, ударившись крылом о ВПП в Канаде

Пассажирский самолёт загорелся после столкновения крылом со взлётно-посадочной полосой в Канаде — это уже второй авиационный инцидент за несколько часов. В результате этого часть борта загорелась, сообщает News18.

Рейс авиакомпании Air Canada произвёл аварийную посадку в аэропорту Галифакса. На видео, снятом из салона, видно, как самолёт скользит по ВПП, после чего происходит возгорание. Предполагается, что причиной инцидента стала проблема с шасси. По предварительным данным, все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы без каких-либо травм.

Кстати, почти 10 лет назад в аэропорту Галифакса уже происходил похожий инцидент с участием Air Canada. Авария произошла 29 марта 2015 года, когда рейс Air Canada 624, следовавший из Торонто в Галифакс, при посадке приземлился вне взлётно-посадочной полосы. Самолёт задел шасси, в результате чего он вышел за пределы ВПП и столкнулся с ограждением, что привело к возгоранию. На борту находились 138 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были успешно эвакуированы, но несколько человек получили легкие травмы.