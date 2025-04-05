Появились апокалиптические кадры из Красноярска после страшного урагана с пыльной бурей

В Красноярском крае жители пережили мощный ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду и буквально сносили всё на своём пути. Очевидцы публикуют в Сети кадры последствий разгула стихии: поваленные деревья, заборы, падающие с фасадов домов плитки и кровельные листы.

Как предупредили в местном МЧС, жителям строго запрещают жечь на своих участках сухую траву, огонь может быстро распространиться в ураган и стать причиной масштабного возгорания. По данным спасателей, в Красноярском крае пожарные уже ликвидируют 20 очагов горения, при этом лесные пожары могут в любую минуту перекинуться на жилые постройки.

«Сегодня, 5 апреля, в центральных и южных районах края ожидается усиление западного ветра до ураганного, порывы 33 м/с и более. Не сжигайте сухую траву и мусор», — предупредили в региональном МЧС.

Ураган в Красноярске. Фото © VK / Вечерний топ новостей

Ураган в Красноярске. Фото © Telegram / ЧП Красноярск

Очевидцы публикуют в соцсети кадры, как ветер не только ломает деревья и сносит крыши, но и создаёт трудности автомобилистам. Обломки перекрывают проезжую часть и мнут под собой машины. Горожане рассказывают, как мощный ветер качает и толкает даже припаркованные авто.

Ураган в Красноярске. Фото © Telegram / ЧП Красноярск

В краевой полиции сообщают, что из-за ветра все сотрудники ведомства подняты по тревоге. На данный момент синоптики не дают обнадёживающих прогнозов.