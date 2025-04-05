Появились апокалиптические кадры из Красноярска после страшного урагана с пыльной бурей
Жители показали кадры разрушений от пронёсшегося по Красноярскому краю урагана
Ураган в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы
В Красноярском крае жители пережили мощный ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду и буквально сносили всё на своём пути. Очевидцы публикуют в Сети кадры последствий разгула стихии: поваленные деревья, заборы, падающие с фасадов домов плитки и кровельные листы.
Ураган в Красноярске. Фото © VK / Фобос. Катаклизмы. / Вечерний топ новостей Красноярска / Россия, медиа / Ньюобоз
Как предупредили в местном МЧС, жителям строго запрещают жечь на своих участках сухую траву, огонь может быстро распространиться в ураган и стать причиной масштабного возгорания. По данным спасателей, в Красноярском крае пожарные уже ликвидируют 20 очагов горения, при этом лесные пожары могут в любую минуту перекинуться на жилые постройки.
«Сегодня, 5 апреля, в центральных и южных районах края ожидается усиление западного ветра до ураганного, порывы 33 м/с и более. Не сжигайте сухую траву и мусор», — предупредили в региональном МЧС.
Ураган в Красноярске. Фото © VK / Вечерний топ новостей
Очевидцы публикуют в соцсети кадры, как ветер не только ломает деревья и сносит крыши, но и создаёт трудности автомобилистам. Обломки перекрывают проезжую часть и мнут под собой машины. Горожане рассказывают, как мощный ветер качает и толкает даже припаркованные авто.
В краевой полиции сообщают, что из-за ветра все сотрудники ведомства подняты по тревоге. На данный момент синоптики не дают обнадёживающих прогнозов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в семи российских регионах ожидается опасная погода. Ураган со скоростью 30 м/с обесточил часть Кузбасса, Алтая, Хакасии, Красноярска. «Россети Сибирь» объявили о введении в этих регионах особого режима работы.