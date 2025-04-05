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Регион
5 апреля, 07:34

Штормовой ветер похоронил мужчину под руинами павильона в Красноярске

МВД: Штормовой ветер разрушил павильон в Красноярске, пострадал один человек

ЧП В Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24

ЧП В Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24

В Красноярске сильный ветер полностью разрушил павильон, под обломками конструкции оказался мужчина, его уже достали из-под завалов и отвезли в больницу. Как сообщили в региональном МВД, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

«В дежурную часть ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что на улице Северо-Енисейская из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — отметили в управлении.

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Ранее Life.ru писал, что штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. «Россети Сибирь» объявили о введении в этих регионах особого режима работы.

Татьяна Миссуми
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