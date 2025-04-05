Штормовой ветер похоронил мужчину под руинами павильона в Красноярске

В Красноярске сильный ветер полностью разрушил павильон, под обломками конструкции оказался мужчина, его уже достали из-под завалов и отвезли в больницу. Как сообщили в региональном МВД, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

«В дежурную часть ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что на улице Северо-Енисейская из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — отметили в управлении.