Штормовой ветер похоронил мужчину под руинами павильона в Красноярске
МВД: Штормовой ветер разрушил павильон в Красноярске, пострадал один человек
ЧП В Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24
В Красноярске сильный ветер полностью разрушил павильон, под обломками конструкции оказался мужчина, его уже достали из-под завалов и отвезли в больницу. Как сообщили в региональном МВД, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
«В дежурную часть ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что на улице Северо-Енисейская из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — отметили в управлении.
Ранее Life.ru писал, что штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. «Россети Сибирь» объявили о введении в этих регионах особого режима работы.