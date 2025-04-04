Мощный пожар охватил десяток строений в посёлке под Тверью, к тушению привлекли вертолёт

В посёлке Ранцево Кувшиновского района Тверской области произошёл мощный пожар, охвативший десять строений, включая три жилых дома. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня, что значительно затрудняет работу сотрудников МЧС.

Пожар в посёлке сельского типа Ранцево в Тверской области. Видео © Telegram / «Тверь. Происшествия»

По информации пресс-службы ведомства, для борьбы со стихией к месту происшествия направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. В настоящее время пожар удалось локализовать.