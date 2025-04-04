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4 апреля, 14:58

Мощный пожар охватил десяток строений в посёлке под Тверью, к тушению привлекли вертолёт

Вертолёт Ми-8 привлекли к тушению десяти горящих зданий в Тверской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

В посёлке Ранцево Кувшиновского района Тверской области произошёл мощный пожар, охвативший десять строений, включая три жилых дома. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня, что значительно затрудняет работу сотрудников МЧС.

Пожар в посёлке сельского типа Ранцево в Тверской области. Видео © Telegram / «Тверь. Происшествия»

По информации пресс-службы ведомства, для борьбы со стихией к месту происшествия направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. В настоящее время пожар удалось локализовать.

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Ранее сообщалось о страшной трагедии в Нижегородской области. Там в пожаре погибла семья: мать и два сына. Огонь полностью охватил частный дом в Ковернинском округе, не оставив шансов на спасение.

Ольга Сливченко
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