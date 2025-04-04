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3 апреля, 23:30

Мать с двумя взрослыми сыновьями погибла при пожаре в Нижегородской области

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Трагедия случилась в Ковернинском округе, где огонь охватил частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В одной из комнат спали 78-летняя женщина с двумя сыновьями 57 и 49 лет, к сожалению, все погибли», — сказано в записи ведомства.

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России

Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России

По предварительным данным, пожар начался с надворной постройки, оттуда огонь перекинулся на дом. Что стало причиной возгорания, теперь выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Также по факту гибели людей проверку начали правоохранительные органы. Крупный пожар на площади в 196 квадратных метров тушили шесть сотрудников МЧС с использованием двух машин.

Тела четырёх неизвестных нашли после пожара в многоэтажке в Подмосковье
Тела четырёх неизвестных нашли после пожара в многоэтажке в Подмосковье

Как писал Life.ru, ранее стала известна причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Лия Мурадьян
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