Мать с двумя взрослыми сыновьями погибла при пожаре в Нижегородской области
Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Трагедия случилась в Ковернинском округе, где огонь охватил частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В одной из комнат спали 78-летняя женщина с двумя сыновьями 57 и 49 лет, к сожалению, все погибли», — сказано в записи ведомства.
Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России
Семья погибла при пожаре в Нижегородской области. Фото © Пресс-служба МЧС России
По предварительным данным, пожар начался с надворной постройки, оттуда огонь перекинулся на дом. Что стало причиной возгорания, теперь выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Также по факту гибели людей проверку начали правоохранительные органы. Крупный пожар на площади в 196 квадратных метров тушили шесть сотрудников МЧС с использованием двух машин.
Как писал Life.ru, ранее стала известна причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.