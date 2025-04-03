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3 апреля, 18:24

Названа причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы

Причиной пожара на Павелецкой площади стало возгорание приточной вентиляции кафе

Причиной пожара в кафе «Ферганское» на Павелецкой площади стало возгорание в приточной вентиляции. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает SHOT.

Кадры пожара в кафе на Павелецкой площади. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, возгорание произошло на кухне на 20 квадратов, после чего вырвалось в приточную вентиляцию. Часть ресторана выгорела. Внутри в этот момент было около 40 человек, всех их оперативно эвакуировали. К настоящему моменту возгорание потушено.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за пожара было перекрыто движение по улице Кожевнической. Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками оперативных служб.

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Напомним, о пожаре на Павелецкой площади в центре Москвы стало известно сегодня вечером. Загорелось кафе «Ферганское».

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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