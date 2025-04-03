Названа причина пожара в ресторане на Павелецкой площади в центре Москвы

Причиной пожара в кафе «Ферганское» на Павелецкой площади стало возгорание в приточной вентиляции. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, возгорание произошло на кухне на 20 квадратов, после чего вырвалось в приточную вентиляцию. Часть ресторана выгорела. Внутри в этот момент было около 40 человек, всех их оперативно эвакуировали. К настоящему моменту возгорание потушено.