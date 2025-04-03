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3 апреля, 17:49

Ресторан загорелся в центре Москвы на Павелецкой площади

В центре Москвы, на Павелецкой площади, произошёл пожар в ресторане «Ферганское». Из здания экстренно вывели несколько десятков человек, сообщает SHOT.

По данным издания, пожар начался на кухне и быстро распространился по всему заведению. В это время внутри находилось более 80 посетителей. Помещение кафе быстро заполнилось дымом. На данный момент нет данных о пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Петрозаводске
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Петрозаводске

Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного дома, который привёл к трагедии — погибли четыре человека. По информации МЧС, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Спасатели сумели извлечь из огня семерых пострадавших, среди которых были двое детей. Кроме того, ещё 20 жильцов самостоятельно покинули здание.

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SHOT

Александра Мышляева
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