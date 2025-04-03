Ресторан загорелся в центре Москвы на Павелецкой площади

В центре Москвы, на Павелецкой площади, произошёл пожар в ресторане «Ферганское». Из здания экстренно вывели несколько десятков человек, сообщает SHOT.

По данным издания, пожар начался на кухне и быстро распространился по всему заведению. В это время внутри находилось более 80 посетителей. Помещение кафе быстро заполнилось дымом. На данный момент нет данных о пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.