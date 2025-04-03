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3 апреля, 09:56

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Петрозаводске

Охлопков: Пострадавшие при пожаре на заводе в Петрозаводске находятся на ИВЛ

Последствия пожара на заводе в Петрозаводске. Фото © Telegram / Олег Ермолаев

Последствия пожара на заводе в Петрозаводске. Фото © Telegram / Олег Ермолаев

Пострадавшие при пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе находятся в тяжёлом состоянии, их перевели на ИВЛ. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Состояние двоих пациентов, находящихся в отделении реанимации, тяжёлое. Серьёзные ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения», — написал он у себя в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Онежском судостроительном заводе в Карелии произошёл пожар. Огонь охватил четвёртый цех предприятия, где стояли резервуары с горючим. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пострадали три человека, двое из них в реанимации. Позже вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев сообщил, что огонь удалось ликвидировать.

Александра Мышляева
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