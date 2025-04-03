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3 апреля, 09:00

Пожар на Онежском судостроительном заводе в Карелии потушен

Повреждения, оставленные пожаром. Обложка © Telegram / Олег Ермолаев

Повреждения, оставленные пожаром. Обложка © Telegram / Олег Ермолаев

Возникший на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе пожар удалось ликвидировать специалистам. Об этом рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.

Цех, где произошло возгорание. Видео © Telegram / Олег Ермолаев

«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идёт проливка конструкций. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники, порядка 50 пожарных», — констатировал он.

По словам Ермолаева противопожарные системы не сработали, поскольку на строящемся объекте их ещё не привели в готовность. Из-за этого огонь распространился крайне быстро. При пожаре пострадали три человека, двоих из которых доставили в больницу. Третий отказался от госпитализации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Онежском судостроительном заводе в Карелии произошёл пожар. Огонь охватил четвёртый цех предприятия, где стояли резервуары с горючим. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Владимир Озеров
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