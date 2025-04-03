Пожар на Онежском судостроительном заводе в Карелии потушен

По словам Ермолаева противопожарные системы не сработали, поскольку на строящемся объекте их ещё не привели в готовность. Из-за этого огонь распространился крайне быстро. При пожаре пострадали три человека, двоих из которых доставили в больницу. Третий отказался от госпитализации.