Пожар на Онежском судостроительном заводе в Карелии потушен
Повреждения, оставленные пожаром. Обложка © Telegram / Олег Ермолаев
Возникший на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе пожар удалось ликвидировать специалистам. Об этом рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.
Цех, где произошло возгорание. Видео © Telegram / Олег Ермолаев
«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идёт проливка конструкций. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники, порядка 50 пожарных», — констатировал он.
По словам Ермолаева противопожарные системы не сработали, поскольку на строящемся объекте их ещё не привели в готовность. Из-за этого огонь распространился крайне быстро. При пожаре пострадали три человека, двоих из которых доставили в больницу. Третий отказался от госпитализации.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Онежском судостроительном заводе в Карелии произошёл пожар. Огонь охватил четвёртый цех предприятия, где стояли резервуары с горючим. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона.