Смертельный ураган отправил в больницы Хакасии уже 11 человек
Минздрав: Одиннадцать жителей Хакасии пострадали в результате урагана
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По оперативным данным Республиканского центра медицины катастроф, после разбушевавшегося в регионе урагана в медицинские учреждения Хакасии обратились 11 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Пятеро из них госпитализированы, в том числе трое в Абаканскую и двое в Саяногорскую межрайонные больницы. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно.
Также в министерстве отметили, что все подведомственные Минздраву Хакасии медучреждения работают в режиме повышенной готовности. Министр здравоохранения Хакасии оперативно получает доклады от руководителей медорганизаций, что позволяет принимать решения незамедлительно. На данный момент оказание медицинской помощи идёт в штатном режиме, без каких-либо сбоев. Ситуация находится на особом контроле регионального ведомства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Сибирь оказалась во власти стихи. Регион накрыл мощный ураган, порывы ветра достигают 30 м/с. В нескольких городах царит хаос и разруха. Шторм снёс павильон в Красноярске, под обломками которого оказался человек. Мужчину вытащили из-под завалов и доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Также в Красноярске ураган снёс женщину с балкона многоэтажки, она погибла. В Хакасии введён режим ЧС.