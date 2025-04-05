Смертельный ураган отправил в больницы Хакасии уже 11 человек

По оперативным данным Республиканского центра медицины катастроф, после разбушевавшегося в регионе урагана в медицинские учреждения Хакасии обратились 11 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Пятеро из них госпитализированы, в том числе трое в Абаканскую и двое в Саяногорскую межрайонные больницы. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно.