Ураган снёс женщину с балкона многоэтажки в Красноярске, она погибла

В Красноярске продолжает бушевать стихия с сильными порывами ветра. Катаклизм обернулся трагедией для местной жительницы. На улице Красноярский Рабочий, 107А было обнаружено тело пожилой женщины. Предварительный осмотр тела указывает на падение с высоты, предположительно с балкона третьего этажа.

Кадры с места происшествия. Фото © VK / «ТБК Красноярск»

«Женщину снесло ветром с балкона на 3 этаже на Красноярском рабочем», — сообщили в группе VK «ТБК Красноярск»

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте и проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.