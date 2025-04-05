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Регион
5 апреля, 09:43

Ураган снёс женщину с балкона многоэтажки в Красноярске, она погибла

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

В Красноярске продолжает бушевать стихия с сильными порывами ветра. Катаклизм обернулся трагедией для местной жительницы. На улице Красноярский Рабочий, 107А было обнаружено тело пожилой женщины. Предварительный осмотр тела указывает на падение с высоты, предположительно с балкона третьего этажа.

Кадры с места происшествия. Фото © VK / «ТБК Красноярск»

Кадры с места происшествия. Фото © VK / «ТБК Красноярск»

«Женщину снесло ветром с балкона на 3 этаже на Красноярском рабочем», — сообщили в группе VK «ТБК Красноярск»

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте и проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Появились апокалиптические кадры из Красноярска после страшного урагана с пыльной бурей
Появились апокалиптические кадры из Красноярска после страшного урагана с пыльной бурей

Ранее стало известно, что Сибирь оказалась во власти стихи — на регион обрушился мощный ураган, порывы ветра достигают 30 м/с. Уже известно о страшных последствиях: шторм снёс павильон, под обломками которого оказался человек. Мужчину извлекли из-под завалов и доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

Ольга Сливченко
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