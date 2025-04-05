В Хакасии ввели режим ЧС из-за вырывающего деревья урагана, есть пострадавшие
Коновалов: Четыре человека пострадали в Хакасии из-за урагана, введён режим ЧС
В Хакасии провели экстренное заседание, на котором обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий, вызванных в республике мощным ураганом. Из-за непогожы пострадали четыре человека, сообщил хакасский губернатор Валентин Коновалов.
Порывы ветра привели к возникновению порядка 43 пожаров. В ликвидации возгораний задействовано 249 специалистов и 78 единиц техники. Кроме того, в ряде муниципалитетов вырубило электричество. Энергетики уже взялись за дело, отметил глава Хакасии.
В Абакане четыре человека из-за сильного ветра получили повреждения. В городах республики срывает крыши с домов и социальных объектов, ломаются деревья, ущерб получают припаркованные автомобили.
«На 66 км дороги Абакан — Саяногорск ограничено движение автомобилей. К тушению пожаров привлечён личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введены в боевой расчёт», — доложил Коновалов.
Комиссия решила ввести в Хакасии режим ЧС.
Ранее стало известно, что Сибирь оказалась во власти стихи — на регион обрушился мощный ураган, порывы ветра достигают 30 м/с. Уже известно о страшных последствиях: шторм снёс павильон, под обломками которого оказался человек. Мужчину извлекли из-под завалов и доставили в больницу, где ему оказывают помощь. А в Красноярске ураган снёс женщину с балкона многоэтажки, она погибла.
Telegram / МВД 24