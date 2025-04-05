Вызванный ураганом пожар перекинулся на дома в Иркутской области
Пожар, который спровоцировал бушующий в Иркутской области ураган, перекинулся на дома в городе Нижнеудинск и деревне Ук. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Кобзев в личном телеграм-канале.
Пожар в Нижнеудинске. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи
«В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на Подгорной улице. В Уке также горят несколько домов», — говорится в посте.
Напомним, на Сибирь обрушился свирепый ураган. Сообщалось о массовых отключениях электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии. Life.ru публиковал кадры последствий стихийного буйства из Красноярска. В Хакассии объявлен режим ЧС, есть сведения о более чем десяти пострадавших.
Telegram / #кобзевнасвязи