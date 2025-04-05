Ураган оставил без света жителей 94 городов и сёл Красноярского края

Ураган, который обрушился на Красноярский край, оставил без света более 90 населённых пунктов региона. Центральные и южные районы скованы шквальным ветром, порывы которого достигают 33 м/с и выше. Стихия провоцирует пылевые бури и быстрое распространение пожаров.

«По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12:00 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта», — сказано в сообщении Правительства Красноярского края.

Губернатор региона Михаил Котюков держит ситуацию на личном контроле. По его поручению зампред правительства Леонид Шорохов также непрерывно следит за развитием событий в наиболее пострадавших территориях.

Более 20 ландшафтных пожаров ликвидируют сотрудники МЧС России в Красноярском крае. В Минусинске пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. Хуже ситуация в селе Каптырево, где загорелись шесть строений, включая три жилых дома.