Ураган оставил без света жителей 94 городов и сёл Красноярского края
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Ураган, который обрушился на Красноярский край, оставил без света более 90 населённых пунктов региона. Центральные и южные районы скованы шквальным ветром, порывы которого достигают 33 м/с и выше. Стихия провоцирует пылевые бури и быстрое распространение пожаров.
«По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12:00 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта», — сказано в сообщении Правительства Красноярского края.
Губернатор региона Михаил Котюков держит ситуацию на личном контроле. По его поручению зампред правительства Леонид Шорохов также непрерывно следит за развитием событий в наиболее пострадавших территориях.
Более 20 ландшафтных пожаров ликвидируют сотрудники МЧС России в Красноярском крае. В Минусинске пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. Хуже ситуация в селе Каптырево, где загорелись шесть строений, включая три жилых дома.
МЧС предупреждает о сохранении неблагоприятной погоды в воскресенье, в связи с чем призывает жителей быть предельно осторожными с огнём и по возможности оставаться дома.
Ранее стало известно, что Сибирь оказалась в эпицентра буйства стихии, сегодня на регион обрушился мощный ураган с порывами ветра до 30 м/с. Уже известно о разрушительных последствиях: шторм снёс павильон, под обломками которого оказался человек. Мужчину удалось спасти и доставить в больницу. Также Life.ru поделился апокалиптическими кадрами из региона.