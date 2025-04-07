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Регион
7 апреля, 01:49

Масштабный лесной пожар бушует в Бурятии, огонь охватил 370 гектаров

Пожар охватил 370 гектаров леса в Бурятии

За сутки обнаружили 13 возгораний. Обложка © Telegram / Лесное хозяйство Бурятии

За сутки обнаружили 13 возгораний. Обложка © Telegram / Лесное хозяйство Бурятии

Масштабные пожары охватили 370 гектаров леса в Бурятии. По состоянию на утро 7 апреля известно о 13 очагах. Причиной возгорания стал весенний пал, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Огонь добрался даже до столицы региона.

«За прошедшие сутки на территории лесного фонда республики обнаружено 13 пожаров: в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Тункинском, Хоринском районах и городе Улан-Удэ», — гласит пост.

К борьбе с огнём привлечены 268 человек, включая сотрудников лесной охраны и добровольцев, а также 51 единица спецтехники. Угрозы населённым пунктам нет. Из-за действия особого противопожарного режима доступ в лес ограничен.

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А между тем в Сибири продолжаются ликвидация последствий урагана и борьба с оставшимися очагами пожаров. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на юге Красноярского края и в Республике Хакасия. В борьбе со стихией пожарным активно помогают местные жители и добровольцы. На отдельных участках они сражались с огнём почти сутки.

Тимур Хингеев
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