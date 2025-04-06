Страшный пожар унёс жизни бабушки и внучки под Омском

В деревне Кокшенево Омской области из-за неисправности печи вспыхнул частный дом. Пожар унёс жизни 78-летней женщины и её 11-летней внучки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Возгорание на 56 квадратах ликвидировали семь сотрудников, задействовав две единицы техники», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Ранее стало известно о серьёзном пожаре в подмосковном Дмитрове. Вспыхнул частный дом, построенный, как пишут СМИ, из легковоспламеняющихся материалов. Предположительно, дом использовался в качестве хостела, там могли находиться около 20 постояльцев, но о пострадавших пока не сообщалось.