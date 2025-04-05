Хостел с десятками постояльцев под Москвой охватил мощный пожар
В подмосковном Дмитрове загорелся дом-хостел, в котором живут 20 человек
В Московской области загорелся частный дом, на месте уже работают пожарные службы и бригады скорой помощи. Пожар произошёл в городе Дмитров на улице Алейной, информации о пострадавший на данный момент нет.
Пожар в городе Дмитров Московской области. Видео © Telegram / ЧП Дмитров
По данным местных пабликов, в частном посёлке вспыхнул один из домов, который был построен из «очень простых материалов». Местные жители переживают, что его просто не смогут спасти.
«Говорят дом был что-то вроде хостела. Якобы там проживало порядка 20 специалистов» — говорится в сообщении местного Telegram-канала.
Ранее Life.ru рассказал о мощном пожаре в посёлке Ранцево Кувшиновского района Тверской области. Там загорелись десять строений, включая три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться на территории и для тушения привлекли вертолёт.
Telegram / ЧП Дмитров