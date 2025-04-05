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5 апреля, 09:30

Хостел с десятками постояльцев под Москвой охватил мощный пожар

В подмосковном Дмитрове загорелся дом-хостел, в котором живут 20 человек

В Московской области загорелся частный дом, на месте уже работают пожарные службы и бригады скорой помощи. Пожар произошёл в городе Дмитров на улице Алейной, информации о пострадавший на данный момент нет.

Пожар в городе Дмитров Московской области. Видео © Telegram / ЧП Дмитров

По данным местных пабликов, в частном посёлке вспыхнул один из домов, который был построен из «очень простых материалов». Местные жители переживают, что его просто не смогут спасти.

«Говорят дом был что-то вроде хостела. Якобы там проживало порядка 20 специалистов» говорится в сообщении местного Telegram-канала.

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Ранее Life.ru рассказал о мощном пожаре в посёлке Ранцево Кувшиновского района Тверской области. Там загорелись десять строений, включая три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться на территории и для тушения привлекли вертолёт.

Обложка ©

Telegram / ЧП Дмитров

Наталья Афонина
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