Хостел с десятками постояльцев под Москвой охватил мощный пожар

В Московской области загорелся частный дом, на месте уже работают пожарные службы и бригады скорой помощи. Пожар произошёл в городе Дмитров на улице Алейной, информации о пострадавший на данный момент нет.

Пожар в городе Дмитров Московской области. Видео © Telegram / ЧП Дмитров

По данным местных пабликов, в частном посёлке вспыхнул один из домов, который был построен из «очень простых материалов». Местные жители переживают, что его просто не смогут спасти.

«Говорят дом был что-то вроде хостела. Якобы там проживало порядка 20 специалистов» — говорится в сообщении местного Telegram-канала.