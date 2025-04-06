В Хакасии металлурги помогали отбивать большой огонь

В Сибири продолжается ликвидация последствий урагана и борьба с оставшимися очагами пожаров. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается на юге Красноярского края и в Республике Хакасия, где снег уже растаял. В некоторых районах порывы ветра достигали 30 метров в секунду, что способствовало превращению небольших возгораний в масштабные пожары. Из-за обилия горящей сухой травы возникла реальная угроза для населенных пунктов и предприятий, и за сутки было зарегистрировано множество новых очагов. Десятки населенных пунктов остались без электричества, а водоснабжение было нарушено. Шторм вырывал деревья, обрывал провода и срывал крыши.

В борьбе со стихией пожарным активно помогали местные жители и добровольцы. На юге Хакасии они сражались с огнем почти сутки, защищая деревни и туша многокилометровые степные палы. К пожарным бригадам присоединились волонтеры-огнеборцы из Саяногорска, которые помогали сбивать пламя подручными средствами и подвозили воду и инструменты. Вокруг самого города из-за сильного ветра образовались несколько многокилометровых палов.

Пожары подошли вплотную к Саяногорскому алюминиевому заводу и САЯНАЛу, которые оказались практически окружены огнем. Для тушения степного пала были направлены не только несколько пожарных бригад, но и волонтеры-металлурги, а также сотрудники, находившиеся на смене. Как сообщили в пресс-службе завода, более 70 металлургов одновременно участвовали в борьбе с огнем.

В МЧС отметили, что новые очаги возгорания возникали постоянно, и командам приходилось выезжать в разные места.

Фото © Пресс-служба МЧС Хакасии

«Наши ребята всегда работали вместе с волонтерами — как заводчанами, так и неравнодушными горожанами», — рассказывают спасатели.

Сотни жителей и сотрудников предприятий незамедлительно откликнулись на призыв помощи и направились в самые пострадавшие районы. Местные чаты были полны запросов: «Куда приехать?», «Чем помочь?». Депутат Верховного Совета Республики Хакасия, управляющий директор АО «РУСАЛ Саяногорск» Евгений Щербаков у себя в соцсетях выразил благодарность каждому, кто вышел и помог.