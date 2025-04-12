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Регион
12 апреля, 04:39

Неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске

Сильный взрыв произошёл в городе Лесозаводск Приморского края. По данным SHOT, утром в магазине «Светофор» взлетел на воздух старый неисправный холодильник.

Открытый огонь и столб дыма сейчас видно из разных районов города. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Взрыв в городе Лесозаводск. Видео © Telegram / SHOT

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Пожар в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ликвидирован

Ранее Life.ru писал, что россиянки стали массово жаловаться на взрывы вибраторов. Одна из пострадавших получила ожоги второй степени на лобковой области и бедре.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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