Неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске
Сильный взрыв произошёл в городе Лесозаводск Приморского края. По данным SHOT, утром в магазине «Светофор» взлетел на воздух старый неисправный холодильник.
Открытый огонь и столб дыма сейчас видно из разных районов города. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Взрыв в городе Лесозаводск. Видео © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru писал, что россиянки стали массово жаловаться на взрывы вибраторов. Одна из пострадавших получила ожоги второй степени на лобковой области и бедре.
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Telegram / SHOT