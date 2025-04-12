Неисправный холодильник взорвался и устроил пожар в приморском Лесозаводске

Сильный взрыв произошёл в городе Лесозаводск Приморского края. По данным SHOT, утром в магазине «Светофор» взлетел на воздух старый неисправный холодильник.

Открытый огонь и столб дыма сейчас видно из разных районов города. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Взрыв в городе Лесозаводск. Видео © Telegram / SHOT