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Регион
10 апреля, 19:03

Ожоги и никакого оргазма: Россиянки массово жалуются на взрывы вибраторов

Вибратор Lovense взорвался в трусах вебкам-модели из России

Российские вебкам-модели и обычные женщины сообщили о возросшем числе случаев взрывов известных вибраторов Lovense. Одна из онлайн-моделей рассказала, что устройство взорвалось прямо в её нижнем белье, пишет Mash.

Последствия взрыва вибратора. Фото © Telegram / Mash

Последствия взрыва вибратора. Фото © Telegram / Mash

Девушка поделилась своей историей в одном из специализированных телеграм-каналов, где обсуждают работу в индустрии для взрослых. По её словам, инцидент произошёл прямо во время её смены. Девушка получила ожоги второй степени на лобковой области и бедре. Устройство, по её утверждению, было оригинальным и использовалось с осторожностью. В качестве доказательства она предоставила фотографии.

После её сообщения в комментариях появились другие женщины с похожими случаями. Все они заявляют, что игрушки взрываются неожиданно и без видимых причин.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Забайкалье 11-летний школьник пострадал от взрыва электронной сигареты. Ребёнка нашли прохожие на обочине дороги рядом с кафе «Баян Гол» в селе Угдан. Он был без сознания. Врачи диагностировали у него ожог слизистой оболочки, а также травмы на лице и шее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Александра Мышляева
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