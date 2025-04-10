Ожоги и никакого оргазма: Россиянки массово жалуются на взрывы вибраторов

Российские вебкам-модели и обычные женщины сообщили о возросшем числе случаев взрывов известных вибраторов Lovense. Одна из онлайн-моделей рассказала, что устройство взорвалось прямо в её нижнем белье, пишет Mash.

Последствия взрыва вибратора. Фото © Telegram / Mash

Девушка поделилась своей историей в одном из специализированных телеграм-каналов, где обсуждают работу в индустрии для взрослых. По её словам, инцидент произошёл прямо во время её смены. Девушка получила ожоги второй степени на лобковой области и бедре. Устройство, по её утверждению, было оригинальным и использовалось с осторожностью. В качестве доказательства она предоставила фотографии.

После её сообщения в комментариях появились другие женщины с похожими случаями. Все они заявляют, что игрушки взрываются неожиданно и без видимых причин.