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29 марта, 19:02

Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья

Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья. Мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии с ожогом слизистой оболочки и ранениями на лице и шее, сообщает Mash. В настоящее время ему проводят операцию.

Школьника нашёл прохожий на обочине дороги рядом с кафе «Баян Гол» в селе Угдан Забайкальского края. Мальчик лежал на земле и не реагировал на прикосновения. Мужчина вызвал скорую помощь, юношу немедленно отправили в операционную. Краевой следственный комитет проводит проверку по данному инциденту.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье 12-летняя девочка умерла после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Её мать, вернувшись с работы, нашла дочь без признаков жизни. Рядом с ней лежали четыре устройства для курения. Предполагается, что именно они могли стать причиной трагедии, однако точные обстоятельства будут установлены после проведения экспертизы.

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Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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