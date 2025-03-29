Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья
Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья. Мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии с ожогом слизистой оболочки и ранениями на лице и шее, сообщает Mash. В настоящее время ему проводят операцию.
Школьника нашёл прохожий на обочине дороги рядом с кафе «Баян Гол» в селе Угдан Забайкальского края. Мальчик лежал на земле и не реагировал на прикосновения. Мужчина вызвал скорую помощь, юношу немедленно отправили в операционную. Краевой следственный комитет проводит проверку по данному инциденту.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье 12-летняя девочка умерла после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд. Её мать, вернувшись с работы, нашла дочь без признаков жизни. Рядом с ней лежали четыре устройства для курения. Предполагается, что именно они могли стать причиной трагедии, однако точные обстоятельства будут установлены после проведения экспертизы.
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