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19 марта, 16:50

Россиянин жёстко избил ремнём пасынка за отказ курить вейп

СК: Мужчина избил пасынка ремнём за отказ курить электронную сигарету в ХМАО

Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил сына своей сожительницы с помощью ремня за отказ закурить сигарету. Следствие организовало проверку, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Мальчик, которого избил отчим в ХМАО. Скриншот © VK / Криминальная РОССИЯ

Мальчик, которого избил отчим в ХМАО. Скриншот © VK / Криминальная РОССИЯ

По данным ведомства, инцидент случился в посёлке Новоаганск. Мужчина заставил курить испуганного мальчика, а после отказа начинает бить его ремнём. Мать ребёнка просто наблюдала за происходящим, снимая всё на видео.

«Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — указано в сообщении СК.

По данным RT, отчим перед избиением «выпил немного пива». Мужчина жаловался, что трое детей сожительницы якобы курили в квартире. Поэтому он установил дома камеры и следил за ними. Известно, что отчим работает руководителем местного театрального кружка для подростков.

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А ранее Life.ru писал, что в Перми задержали мужчину, который зверски избил 9-летнего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ARVD73

Дарья Нарыкова
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