Задержан отчим, зверски избивший 9-летнего пасынка в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении ребёнка отчимом в Перми. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что отчима мальчика уже задержали. Следком направил в суд прошение отправить мужчину под стражу и представить обвинение.

Напомним, в Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его защитил случайный прохожий. Мужчина смог завести малыша в подъезд и уже оттуда вызвал правоохранителей. Мальчик умолял прохожих не отдавать его новоиспечённому папаше. Вскоре мать мальчика заявила, что никакого скандала не было, а ребёнок просто упал.