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3 марта, 08:29

Задержан отчим, зверски избивший 9-летнего пасынка в Перми

СК сообщил о задержании мужчины, который избил 9-летнего пасынка в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении ребёнка отчимом в Перми. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи работают по делу о резонансном избиении ребёнка отчимом в Перми. Видео © Telegram / Следком

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что отчима мальчика уже задержали. Следком направил в суд прошение отправить мужчину под стражу и представить обвинение.

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Напомним, в Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его защитил случайный прохожий. Мужчина смог завести малыша в подъезд и уже оттуда вызвал правоохранителей. Мальчик умолял прохожих не отдавать его новоиспечённому папаше. Вскоре мать мальчика заявила, что никакого скандала не было, а ребёнок просто упал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Николай Рюмин
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