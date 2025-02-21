Стали известны подробности дела матери из Петербурга, чьих дочерей насиловал отчим-педофил

Стали известны подробности уголовного дела об истязании жительницей петербургского посёлка Парголово двух дочек, которые сообщили в правоохранительные органы об изнасиловании отчимом. Деталями делится издание «Фонтанка».

Оказалось, что горе-мамаше 35 лет, а её дочерям — 11 и 13 лет. Об истязании девочек родительницей стало известно в ходе допроса по другому уголовному делу. Отчим школьниц был арестован в декабре прошлого года после того, как младшая сестра рассказала школьному психологу, какие ужасы мужчина творил со старшей.

После того как сожителя матери задержали, в стенах дома стал твориться сущий ад — женщина систематически била дочерей, не стеснялась в выражениях. В ходе допроса одна из наследниц петербурженки призналась, что боится матери, которая постоянно бьёт их и унижает. В итоге на женщину завели уголовное дело, но свою вину она так и не признала.