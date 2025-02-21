Петербурженка систематически избивала дочерей, которые заявили на отчима-педофила в полицию
Mash на Мойке: Мать из Питера задержали за избиение дочек после ареста сожителя
Женщину из посёлка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за избиение своих дочерей, которые дали показание против отчима-педофила. После того как сожителя матери задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, агрессия родительницы стала почти бесконтрольной. Об этом сообщает Mash на Мойке.
В декабре прошлого года младшая дочка, которая учится в средней школе, сообщила следствию, что мамин сожитель надругался над её старшей сестрой. Следком возбудил уголовное дело по статьям за изнасилование и совершение насильственных действиях. Возлюбленного мамы задержали и отправили в СИЗО.
После этого жизнь детей превратилась в кошмар — мать стала избивать дочек, обвиняя их в клевете на сожителя. Через два месяца старшая дочь на одном из допросов, рассказала о том, что боится родительницы, которая систематически избивает и унижает её с сестрой. Причиной такой жестокости стала злость матери из-за ареста отчима по подозрению в педофилии. Мать считала виновницами случившегося дочерей и не скупилась на оскорбления, называя их не самыми лестными словами.
После показаний старшей дочери женщину задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье за истязания. Петербурженка так и не признала свою вину.
Ранее сообщалось, что мать из Армавира Краснодарского края ударила своего непослушного сына ножом. После того как ребёнок несколько часов истекал кровью, женщина решила выставить ситуацию за несчастный случай.
Женщина не признала свою вину. Фото © Telegram / Mash на Мойке