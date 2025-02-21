Петербурженка систематически избивала дочерей, которые заявили на отчима-педофила в полицию

Женщину из посёлка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за избиение своих дочерей, которые дали показание против отчима-педофила. После того как сожителя матери задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, агрессия родительницы стала почти бесконтрольной. Об этом сообщает Mash на Мойке.

В декабре прошлого года младшая дочка, которая учится в средней школе, сообщила следствию, что мамин сожитель надругался над её старшей сестрой. Следком возбудил уголовное дело по статьям за изнасилование и совершение насильственных действиях. Возлюбленного мамы задержали и отправили в СИЗО.

После этого жизнь детей превратилась в кошмар — мать стала избивать дочек, обвиняя их в клевете на сожителя. Через два месяца старшая дочь на одном из допросов, рассказала о том, что боится родительницы, которая систематически избивает и унижает её с сестрой. Причиной такой жестокости стала злость матери из-за ареста отчима по подозрению в педофилии. Мать считала виновницами случившегося дочерей и не скупилась на оскорбления, называя их не самыми лестными словами.

После показаний старшей дочери женщину задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье за истязания. Петербурженка так и не признала свою вину.