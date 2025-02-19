В Москве в захламлённой квартире нашли плачущего ребёнка, которого бросила мать
Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Жители Москвы нашли в захламлённой квартире маленького ребёнка, которого мать бросила дома одного. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Коллаж © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 г.р.», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее 36-летняя мать малыша уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств. В настоящее время женщину ищут. Ребёнка передали работникам специализированного учреждения, он находится в безопасности. Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве прохожие нашли малышку в машине и забили тревогу. Сначала девочка укутывалась в куртку, а после вообще перестала реагировать на стук по стеклу. Очевидцы испугались, что она замерзает и вызвали медиков. При этом отец девочки отметил, что она просто спала. Сам он уходил по делам и не хотел будить спящую дочь.