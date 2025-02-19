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19 февраля, 07:57

В Москве в захламлённой квартире нашли плачущего ребёнка, которого бросила мать

Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Жители Москвы нашли в захламлённой квартире маленького ребёнка, которого мать бросила дома одного. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Коллаж © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Квартира в Москве, где нашли плачущего ребёнка. Коллаж © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 г.р.», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее 36-летняя мать малыша уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств. В настоящее время женщину ищут. Ребёнка передали работникам специализированного учреждения, он находится в безопасности. Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве прохожие нашли малышку в машине и забили тревогу. Сначала девочка укутывалась в куртку, а после вообще перестала реагировать на стук по стеклу. Очевидцы испугались, что она замерзает и вызвали медиков. При этом отец девочки отметил, что она просто спала. Сам он уходил по делам и не хотел будить спящую дочь.

Дарья Нарыкова
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