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14 февраля, 08:44
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В Москве нашли отца замерзающей в Mercedes девочки

SHOT: Отец запертой в машине девочки в Москве заявил, что она просто спала

Отец запертой в «мерседесе» девочки на Бескудниковском бульваре в Москве объяснил, что ребёнок просто спал. Как стало известно SHOT, хозяин авто отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь, поэтому заглушил машину и укрыл ребёнка.

Мужчина уверяет, что следил за девочкой из соседнего здания и крайне удивился, когда увидел вокруг своего Mercedes скорую и толпу людей.

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Напомним, что прохожие нашли малышку в машине на Бескудниковском бульваре и забили тревогу. Сначала девочка укутывалась в куртку, а после вообще перестала реагировать на стук по стеклу. Очевидцы испугались, что девочка замерзает и вызвали скорую.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Наталья Афонина
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