В Москве нашли отца замерзающей в Mercedes девочки
SHOT: Отец запертой в машине девочки в Москве заявил, что она просто спала
Отец запертой в «мерседесе» девочки на Бескудниковском бульваре в Москве объяснил, что ребёнок просто спал. Как стало известно SHOT, хозяин авто отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь, поэтому заглушил машину и укрыл ребёнка.
Мужчина уверяет, что следил за девочкой из соседнего здания и крайне удивился, когда увидел вокруг своего Mercedes скорую и толпу людей.
Напомним, что прохожие нашли малышку в машине на Бескудниковском бульваре и забили тревогу. Сначала девочка укутывалась в куртку, а после вообще перестала реагировать на стук по стеклу. Очевидцы испугались, что девочка замерзает и вызвали скорую.
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