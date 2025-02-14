В Москве нашли отца замерзающей в Mercedes девочки

Отец запертой в «мерседесе» девочки на Бескудниковском бульваре в Москве объяснил, что ребёнок просто спал. Как стало известно SHOT, хозяин авто отходил по делам, но не хотел будить 8-летнюю дочь, поэтому заглушил машину и укрыл ребёнка.

Мужчина уверяет, что следил за девочкой из соседнего здания и крайне удивился, когда увидел вокруг своего Mercedes скорую и толпу людей.