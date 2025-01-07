Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества
В Петербурге 9-летний ребёнок сбежал ночью из дома в одной пижаме
Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества. Обложка © Life.ru / Kandinsky
На одной из улиц Санкт-Петербурга прохожие обнаружили девятилетнего мальчика, одетого только в пижаму, сообщает 78.ru. Согласно информации издания, инцидент произошёл ночью перед Рождеством. Ребёнка доставили в больницу с признаками переохлаждения, но после оказания первой помощи отпустили домой.
Сообщается, что у мальчика есть психическое расстройство. Когда его мать уснула, он воспользовался моментом, взял ключ из её куртки и покинул дом. Проснувшись, женщина вызвала полицию. Позже ей сообщили, что ребёнка нашли на улице.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге маленький мальчик сумел самостоятельно уйти из детского сада. Его нашла на улице прохожая и вернула обратно в учреждение. Спустя несколько дней она обратилась в полицию с просьбой проверить детский сад, выразив опасения о возможных последствиях такого «побега».