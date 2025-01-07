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7 января, 15:34

Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества

В Петербурге 9-летний ребёнок сбежал ночью из дома в одной пижаме

Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества. Обложка © Life.ru / Kandinsky

На одной из улиц Санкт-Петербурга прохожие обнаружили девятилетнего мальчика, одетого только в пижаму, сообщает 78.ru. Согласно информации издания, инцидент произошёл ночью перед Рождеством. Ребёнка доставили в больницу с признаками переохлаждения, но после оказания первой помощи отпустили домой.

Сообщается, что у мальчика есть психическое расстройство. Когда его мать уснула, он воспользовался моментом, взял ключ из её куртки и покинул дом. Проснувшись, женщина вызвала полицию. Позже ей сообщили, что ребёнка нашли на улице.

Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара
Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара

Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге маленький мальчик сумел самостоятельно уйти из детского сада. Его нашла на улице прохожая и вернула обратно в учреждение. Спустя несколько дней она обратилась в полицию с просьбой проверить детский сад, выразив опасения о возможных последствиях такого «побега».

Александра Мышляева
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