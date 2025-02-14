Перестала двигаться: В Москве ищут родителей замерзающей в машине девочки

Маленькую девочку нашли в заглушённом автомобиле Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре в Москве. Ребёнок прямой сейчас находится внутри автомобиля и замерзает. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщают прохожие-очевидцы.

Ребёнок перестал реагировать на стуки по стеклу, девочку нашли в неработающей машине в Москве. Обложка © SHOT

На данный момент машина не работает. Изначально ребёнок внутри авто укутывался в куртку, но спустя полчаса перестал двигаться и реагировать на удары по стеклу. Очевидцы пытаются найти родителей девочки и связаться с ними.