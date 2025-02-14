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14 февраля, 08:31
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Перестала двигаться: В Москве ищут родителей замерзающей в машине девочки

SHOT: В Москве родители оставили девочку замерзать в заглушённой машине

Маленькую девочку нашли в заглушённом автомобиле Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре в Москве. Ребёнок прямой сейчас находится внутри автомобиля и замерзает. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщают прохожие-очевидцы.

Ребёнок перестал реагировать на стуки по стеклу, девочку нашли в неработающей машине в Москве. Обложка © SHOT

Ребёнок перестал реагировать на стуки по стеклу, девочку нашли в неработающей машине в Москве. Обложка © SHOT

На данный момент машина не работает. Изначально ребёнок внутри авто укутывался в куртку, но спустя полчаса перестал двигаться и реагировать на удары по стеклу. Очевидцы пытаются найти родителей девочки и связаться с ними.

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Ранее Life.ru рассказал, что недавно в Санкт-Петербурге нашли девятилетнего мальчика. Он был одеть в одну пижаму, несмотря на то, что на улице зима. Инцидент со школьником произошёл ночью перед Рождеством. Мальчишку доставили в больницу с признаками переохлаждения, но после оказания первой помощи отправили домой.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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