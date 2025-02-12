Российская школьница родила на пятом месяце и выбросила младенца в мусорку
В Красноярске 16-летняя школьница родила дома и выбросила ребёнка в помойку
Мусорный бак, куда выбросили ребёнка. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярске 16-летняя школьница родила дома на пятом месяце беременности родила дома и выбросила тело ребёнка в мусорный бак. Об этом сообщает региональный Следком.
Правоохранители завели дело об убийстве матерью новорождённого. Девушка проживает с матерью и отчимом. После рождения ребёнок подавал явные признаки жизни и издавал звуки, пишет РЕН ТВ. Роженицу госпитализировали с сильным кровотечением. На данный момент она в сознании.
Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя россиянка родила дочь прямо в туалете. Она решила, что матерью быть не хочет, поэтому бросила младенца там и пошла на паспортный контроль. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности быстро вычислила по камерам и мать. Девушка уверяла, что о своей беременности даже не догадывалась. Ребёнок до сих пор находится в Турции, его не могут забрать.