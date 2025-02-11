Россиянка задушила подушкой четырёхмесячную дочь из-за плача

Жительницу Ставрополя подозревают в том, что она задушила четырёхмесячную дочь. Подробности трагедии сообщает пресс-служба краевого главка СУ СК России.

По данным ведомства, вечером 10 февраля 33-летняя подозреваемая задушила свою дочь подушкой из-за раздражения от её плача. Муж, вернувшись с работы, сообщил о случившемся в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«Женщина задержана. В ближайшее время в отношении её будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении СК.

Кадр из комнаты, где обнаружили убитого младенца. Фото © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования уже был произведён осмотр места происшествия. Также назначены судебные экспертизы.