Россиянка задушила подушкой четырёхмесячную дочь из-за плача
СК: Жительницу Ставрополя обвинили в убийстве четырёхмесячной дочери
Жительницу Ставрополя подозревают в том, что она задушила четырёхмесячную дочь. Подробности трагедии сообщает пресс-служба краевого главка СУ СК России.
По данным ведомства, вечером 10 февраля 33-летняя подозреваемая задушила свою дочь подушкой из-за раздражения от её плача. Муж, вернувшись с работы, сообщил о случившемся в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
«Женщина задержана. В ближайшее время в отношении её будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении СК.
Кадр из комнаты, где обнаружили убитого младенца. Фото © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования уже был произведён осмотр места происшествия. Также назначены судебные экспертизы.
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