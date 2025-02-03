«Мы пришли вас убивать!» Россияне учинили самосуд над педофилом за изнасилование мальчика

В городе Первомайске Нижегородской области решили без участия полиции воздать по заслугам мужчине, который изнасиловал мальчика. Известно, что педофил уже имел тюремный срок, а также очень любит выпить, однако не все верят, что он действительно виновен. Об этом сообщает местный телеканал Кстати».

В материале сказано, что в тот вечер подросток пришёл в гости к подруге, которая живёт в общежитии, а после зашёл к её соседу просто поздороваться. Они были с ним давно знакомы. Мужчина совершенно внезапно схватил парня, повалил на кровать и надругался. Школьнику удалось вырваться лишь спустя 15 минут.

«У меня слёзы текли ручьём. Я на последнем моменте, у меня силы хоть какие-то набрались, я резко вырвался, со спины его перекинул и повалил. Он упал, я по спине с ноги дал, он заорал: «Ты что, обнаглел совсем?». Я убежал», – вспоминал мальчик.

Позже бабушка заметила, что с внуком произошло что-то неладное, но он сказал, что травмировался на спортивной площадке. Неожиданно, но о случившемся поведал сам насильник. По словам местного жителя, тот рассказал ему эту историю во время застолья. Прознавшие об этом соседи решили не дожидаться действий полиции и устроили самосуд. Сперва они избили предполагаемого насильника, а затем пытались разнести его жильё.

«Сын лежал, его было видно, он просто был накрытый пледом. Они на него внимания не обращали, стали толкать меня на кухню. На кухне сказали мне: «Садись». Кухонька маленькая, я села за стол, второй, вот этот высокий, стали кричать на меня: «Пришли мы вас сюда убивать. Весь Первомайск гудит». Я вообще не знала, что ему сказать», – рассказывала мать обвиняемого.

46-летний Андрей Маркелов — предполагаемый преступник. Его дважды судили за воровство и разбой. Соседи говорят, что школьник не кричал, а произошло всё по «обоюдному согласию», а приятель Маркелова быстро всем растрещал об изнасиловании.

Экспертиза показала, что подросток действительно был изнасилован. Маркелова отправили под стражу, а его матери пришлось уехать из города, поскольку ей угрожали расправой. Теперь срок может грозить и людям, избившим преступника.