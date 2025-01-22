Педофилы в законе: В Ираке легализовали браки с 9-летними девочками
АР: Парламент Ирака принял закон, разрешающий брать в жёны девятилетних девочек
В Ираке официально разрешили заключать браки с девочками в возрасте от 9 лет. Данный законопроект приняли депутаты иракского парламента. Об этом сообщает телеканал Associated Press.
Теперь поправки предоставляют исламским судам ещё более расширенные полномочия в области семейных дел — брак, развод и наследование. Местные священнослужители смогут принимать решения, основываясь на своей интерпретации исламского права.
Сторонники этих изменений заявляют, что они необходимы для приведения законодательства в соответствие с исламскими принципами и снижения западного влияния на иракскую культуру. В то же время противники считают, что такие поправки подрывают Закон о личном статусе 1959 года. По их мнению, такие свадьбы смогут легализовать педофилию и привести к изнасилованиям несовершеннолетних девочек.
Ранее Life.ru рассказал, что в Ираке уже успели впервые выдать замуж 9-летнюю девочку. Её мужем стал 35-летний мужчина. Малышку ведут в свадебном платье к алтарю. Несмотря на макияж и причёску на лице у ребёнка всё равно можно заметить непонимание.
Х / gracieback2