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22 января, 10:43

Педофилы в законе: В Ираке легализовали браки с 9-летними девочками

АР: Парламент Ирака принял закон, разрешающий брать в жёны девятилетних девочек

В Ираке официально разрешили заключать браки с девочками в возрасте от 9 лет. Данный законопроект приняли депутаты иракского парламента. Об этом сообщает телеканал Associated Press.

Теперь поправки предоставляют исламским судам ещё более расширенные полномочия в области семейных дел — брак, развод и наследование. Местные священнослужители смогут принимать решения, основываясь на своей интерпретации исламского права.

Сторонники этих изменений заявляют, что они необходимы для приведения законодательства в соответствие с исламскими принципами и снижения западного влияния на иракскую культуру. В то же время противники считают, что такие поправки подрывают Закон о личном статусе 1959 года. По их мнению, такие свадьбы смогут легализовать педофилию и привести к изнасилованиям несовершеннолетних девочек.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Ираке уже успели впервые выдать замуж 9-летнюю девочку. Её мужем стал 35-летний мужчина. Малышку ведут в свадебном платье к алтарю. Несмотря на макияж и причёску на лице у ребёнка всё равно можно заметить непонимание.

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Х / gracieback2

Наталья Афонина
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