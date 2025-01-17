Мишель и Барак Обама спровоцировали слухи о разводе спустя 33 года брака

Мишель и Барак Обама считаются одной из самых крепких пар в Соединённых Штатах. Они прожили вместе более 30 лет, однако в последнее время в Сети начали появляться тревожные слухи об их возможном разводе.

Причиной тому стало необычное поведение Мишель Обамы. Последний раз они были замечены вместе в день выборов, а на прощании с экс-президентом Джимми Картером 9 января Мишель уже не присутствовала. Позже выяснилось, что она одна улетела в отпуск на Гавайи. К слову, Дональд Трамп и Джордж Буш — младший посетили мероприятие со своими благоверными. Слова Мишель на одном из ток-шоу также вызвали вопросы: она заявила, что у её мужа все в порядке и он много работает, не вдаваясь в детали.

Кроме того, Daily Mail сообщил, что супруга экс-лидера Штатов пропустит инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января, что многие связывают с её политическими убеждениями. Однако стоит отметить, что Барак Обама и республиканец недавно были замечены за светской, дружелюбной беседой.