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Регион
13 января, 18:27

«Я никого не обманывал»: Хованский поделился подробностями развода после года брака

Хованский заявил, что через пару месяцев разведётся с женой, документы поданы

Блогер Юрий Хованский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Блогер Юрий Хованский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Блогер Юрий Хованский сообщил о своем разводе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. По его словам, процесс развода уже начат, и все необходимые документы поданы. О деталях ситуации Хованский рассказал в беседе с блогером и психологом Линой Диановой.

«Я не обманывал никого, не обещал чего-то, чего я не смогу сделать», — сказал стример, отметив, что в начале отношений у них были определённые договорённости.

Одной из причин недопониманий с женой стал переезд пары в Сербию. Супруга часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа. Хованский же не хотел погружаться в проблемы Хромовой.

Ранее Хованский сделал громкое заявление о США, назвав страну помойкой. Он указал, что там очень грязные улицы и большое количество бездомных. Кроме того, в европейских городах блогеру было трудно найти оживлённое место для досуга.

Каналы Юрия Хованского внесли в реестр запрещённых из-за рекламы онлайн-казино
Каналы Юрия Хованского внесли в реестр запрещённых из-за рекламы онлайн-казино
Полина Никифорова
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