«Я никого не обманывал»: Хованский поделился подробностями развода после года брака

Блогер Юрий Хованский сообщил о своем разводе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. По его словам, процесс развода уже начат, и все необходимые документы поданы. О деталях ситуации Хованский рассказал в беседе с блогером и психологом Линой Диановой.

«Я не обманывал никого, не обещал чего-то, чего я не смогу сделать», — сказал стример, отметив, что в начале отношений у них были определённые договорённости.

Одной из причин недопониманий с женой стал переезд пары в Сербию. Супруга часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа. Хованский же не хотел погружаться в проблемы Хромовой.