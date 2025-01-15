В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж за 35-летнего мужчину
В Ираке родители выдали замуж 9-летнюю дочь, её «избранником» стал 35-летний мужчина, пишет The Mirror. Браки на несовершеннолетних девочках стали возможны в стране после принятия осенью прошлого года соответствующего закона.
В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Видео © Х / gracieback2
На публикуемых в Сети кадрах малышку в свадебном платье ведут к алтарю, она с непониманием оглядывается и улыбается. Сторонники нового закона уверены, что снижение брачного возраста с 18 до 9 лет полностью соответствует нормам шариата и якобы поможет девочкам избежать аморального образа жизни в подростковый период. Противники поправок пытались убедить иракские власти, что такие браки станут легализацией педофилии и приведут к изнасилованиям несовершеннолетних девочек.
Ранее сообщалось, что певец Георгий Лепс встречается с новой возлюбленной, пара впервые появилась на публике на музыкальной премии летом 2024-го. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел позвать замуж. Журналисты писали, что мама девушки уже дала своё благословение дочери. Сейчас Лепсу 62 года, он на 44 года старше избранницы.
Х / gracieback2