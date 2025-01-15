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15 января, 15:47

В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж за 35-летнего мужчину

В Ираке родители выдали замуж 9-летнюю дочь, её «избранником» стал 35-летний мужчина, пишет The Mirror. Браки на несовершеннолетних девочках стали возможны в стране после принятия осенью прошлого года соответствующего закона.

В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Видео © Х / gracieback2

На публикуемых в Сети кадрах малышку в свадебном платье ведут к алтарю, она с непониманием оглядывается и улыбается. Сторонники нового закона уверены, что снижение брачного возраста с 18 до 9 лет полностью соответствует нормам шариата и якобы поможет девочкам избежать аморального образа жизни в подростковый период. Противники поправок пытались убедить иракские власти, что такие браки станут легализацией педофилии и приведут к изнасилованиям несовершеннолетних девочек.

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Ранее сообщалось, что певец Георгий Лепс встречается с новой возлюбленной, пара впервые появилась на публике на музыкальной премии летом 2024-го. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел позвать замуж. Журналисты писали, что мама девушки уже дала своё благословение дочери. Сейчас Лепсу 62 года, он на 44 года старше избранницы.

Обложка ©

Х / gracieback2

Татьяна Миссуми
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