В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж за 35-летнего мужчину

В Ираке родители выдали замуж 9-летнюю дочь, её «избранником» стал 35-летний мужчина, пишет The Mirror. Браки на несовершеннолетних девочках стали возможны в стране после принятия осенью прошлого года соответствующего закона.

На публикуемых в Сети кадрах малышку в свадебном платье ведут к алтарю, она с непониманием оглядывается и улыбается. Сторонники нового закона уверены, что снижение брачного возраста с 18 до 9 лет полностью соответствует нормам шариата и якобы поможет девочкам избежать аморального образа жизни в подростковый период. Противники поправок пытались убедить иракские власти, что такие браки станут легализацией педофилии и приведут к изнасилованиям несовершеннолетних девочек.