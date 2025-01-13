Фигуристка Александра Трусова ждёт ребёнка, пишут СМИ
«Спорт-Экспресс»: Фигуристка Трусова впервые готовится стать мамой
Недавняя новость о допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 всколыхнула весь спортивный мир. Многие гадали — вернётся ли серебряная призёрка ОИ-2022 в Пекине Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в большой спорт ради участия в заветном турнире. Однако сегодня появилось неожиданное известие — спортсменка отказалась от отбора на Олимпиаду ради рождения ребёнка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Трусова новость никак не комментировала, однако её выступления на шоу Евгения Плющенко в Баку уже отменены. Её заменит другая фигуристка Алёна Косторная. На последних своих выступлениях 20-летняя фигуристка не исполняла прыжки, объясняя это медицинскими показаниями.
Александра Трусова вышла замуж в августе прошлого года за фигуриста Макара Игнатова. Об их романе стало известно в январе 2024 года. До этого, после Олимпиады 2022 года Трусова встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком. В этом сезоне Трусова, после пропуска многих важных стартов, вновь приняла участие в контрольных прокатах и заявила, что готова принять участие в отборе на Олимпиаду 2026 года.
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