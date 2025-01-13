Фигуристка Александра Трусова ждёт ребёнка, пишут СМИ

Недавняя новость о допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 всколыхнула весь спортивный мир. Многие гадали — вернётся ли серебряная призёрка ОИ-2022 в Пекине Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в большой спорт ради участия в заветном турнире. Однако сегодня появилось неожиданное известие — спортсменка отказалась от отбора на Олимпиаду ради рождения ребёнка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».