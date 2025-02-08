Мать убитого в Черняховске школьника не согласилась с арестом и обвинила отчима
Мать мальчика, погибшего от рук отчима в Черняховске, не считает себя виновной в случившейся трагедии. 8 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил её в следственный изолятор до 3 апреля.
На судебном заседании 30-летняя Анастасия признала, что оставила 7-летнего сына с отчимом, так как испытывала страх перед супругом, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Спросите у мужа, почему он так поступил с нами», — ответила женщина на вопрос журналистов, почему она на согласна с решением суда.
Мать убитого в Черняховске мальчика не согласилась с решением суда, арестовавшего её. Видео © Telegram-канал SHOT
Камеры в их квартире были установлены, так как мужчина тщательно контролировал каждый шаг семьи. Супруга утверждает, что была в страхе, однако чувствовала себя беспомощной.
Женщину обвиняют по трём статьям: истязание, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по уходу за несовершеннолетним.
Напомним, 2 февраля мать и отчим 7-летнего ребёнка из калининградского Черняховска обратились в полицию, заявив, что мальчик сбежал из дома. Поиски длились более суток, пока мать не призналась, что её муж Сергей убил сына и выбросил тело в ближайшее болото. У пары есть 12-летняя дочь, которую с переломом ключицы доставили в больницу. По информации следствия, детей регулярно избивали и лишали пищи. Отчим издевался, а мать его покрывала.
СУ СК России по Калининградской области