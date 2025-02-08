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Регион
8 февраля, 19:58

В Муроме двое малолетних детей выпали из окна третьего этажа

В городе Муром выпали из окна квартиры двое маленьких детей. Как сообщает управление Следственного комитета по Владимирской области, двухлетнюю девочку и трёхлетнего мальчика увезли в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Следственные органы проводят проверку по факту падения двоих детей в Муроме», — сообщает пресс-служба.

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Предварительно установлено, что дети остались без надзора родителей в квартире на третьем этаже. Они открыли окно и выпали на улицу. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением. По данному инциденту инициирована доследственная проверка.

Ранее в Пермском крае в результате пожара в жилом доме с пристройкой погибли двое детей. Также жертвами пожара стали двое взрослых женщин возрастом 25 и 50 лет.

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СУ СКР по Владимирской области

Лия Мурадьян
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