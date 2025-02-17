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Регион
17 февраля, 20:58

Два часа истекал кровью: Мать ударила непослушного сына ножом и хотела выставить всё за несчастный случай

Мать ударила ножом непослушного пятилетнего сына в Армавире

В Армавире Краснодарского края возбудили уголовное дело против 27-летней местной жительницы. Женщину подозревают в покушении на убийство пятилетнего сына, которого она ударила ножом за непослушание.

По информации следствия, инцидент произошёл 15 февраля. Озорство малыша вывело родительницу из себя, и мать пырнула ребёнка в грудь. Скорую она вызвала лишь спустя два часа. Прибывших медиков женщина пыталась заверить, что речь идёт о несчастном случае. Впрочем, её доводы врачей не убедили.

«Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей. Мать задержана. Ей предстоит пройти судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

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А в Новосибирской области ранее мать случайно уронила ребёнка на лестнице, а затем упала на него. Малыш скончался от полученных травм. В отношении женщины возбуждено дело.

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Антон Голыбин
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