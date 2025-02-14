20-летняя москвичка продала новорождённую дочку за тысячу долларов

Москвичка родила ребёнка и продала новорождённую девочку за одну тысячу долларов. В итоге 20-летняя мать может получить реальный тюремный срок по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает столичная прокуратура.

В Москве 20-летняя мать решила продать свою дочь сразу после рождения. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве 20-летняя мать решила продать свою дочь сразу после рождения. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств купли-продажи новорождённого ребёнка», — говорится в сообщении.

Девочка появилась на свет 1 февраля. Мать решила избавиться от ребёнка и продать его в одной из квартир на 3-й Парковой улице. На данный момент прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении девушки процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.