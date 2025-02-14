20-летняя москвичка продала новорождённую дочку за тысячу долларов
В Москве задержали мать, которая продала двухнедельную дочь за тысячу долларов
Москвичка родила ребёнка и продала новорождённую девочку за одну тысячу долларов. В итоге 20-летняя мать может получить реальный тюремный срок по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает столичная прокуратура.
В Москве 20-летняя мать решила продать свою дочь сразу после рождения. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве 20-летняя мать решила продать свою дочь сразу после рождения. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств купли-продажи новорождённого ребёнка», — говорится в сообщении.
Девочка появилась на свет 1 февраля. Мать решила избавиться от ребёнка и продать его в одной из квартир на 3-й Парковой улице. На данный момент прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении девушки процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказал о похожей ситуации, которая случилась в Оренбурге. Там мужчина решил продать своего полуторагодовалого сына за 1,5 миллиона рублей. Мать ребёнка на данный момент сидит в тюрьме. Скоро за решётку отправится и отец. Мужчина был задержан с поличным, когда он получал деньги за продажу сына. Сейчас малыш находится в специализированном медучреждении, его жизни ничего не угрожает.
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