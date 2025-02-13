СК начал расследование после жалоб россиянок на выдавливание детей во время родов

В Крыму начато уголовное расследование по факту причинения вреда младенцам и их матерям из-за халатности медицинских работников. В данный момент имеются заявления от нескольких женщин, чьи дети родились с травмами и инвалидами, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России по региону.

«Расследуется ранее возбуждённое уголовное дело по факту причинения врачами роддома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения (ч. 2 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает 360.ru, врачей и акушеров одного из симферопольских роддомов винят в халатности как минимум 12 рожениц. В одном случае у женщины ребёнок застрял в родовых путях и сейчас находится в паллиативном отделении с тяжёлыми повреждениями мозга и переломами рёбер. У другой пациентки новорождённый появился на свет с ишемией мозга, гематомой на голове и острым лейкозом. У младенца ещё одной роженицы после применения метода выдавливания был диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП).