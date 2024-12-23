Жительнице Симферополя разорвали мочевой пузырь во время родов и чуть не угробили малыша

В Симферополе произошел трагический инцидент, в результате которого у женщины во время родов был разорван мочевой пузырь. Как сообщила 27-летняя Марина, ей надавили на живот во время схваток, что привело к серьёзным последствиям как для неё, так и для новорождённого. Деталями истории она поделилась с каналом SHOT.

Марина из Симферополя рассказала, как ей разорвали мочевой пузырь во время родов. Видео © Telegram / SHOT

Марина рассказала, что два года назад она и её муж решили пройти партнёрские роды в одном из роддомов Симферополя. Хотя врачи ранее рекомендовали ей кесарево сечение, акушер настаивал на естественных родах. Во время схваток доктор чрезмерно надавил ей на живот всем телом, что вызвало у Марины носовое кровотечение и разрыв капилляров.

Марина после родов. Фото © Telegram / SHOT

Только на следующий день, когда женщина пожаловалась на сильные боли, медики выяснили, что во время родов произошёл разрыв мочевого пузыря. Ей была проведена операция, после которой она должна была ухаживать за новорождённым с установленным мочевым катетером и испытывая сильный дискомфорт. Малыш также пострадал: у него были обнаружены гематомы и синяк на виске.

Пострадавшая утверждает, что врачи объяснили случившееся аномально тонким мочевым пузырём, однако дополнительные обследования это не подтвердили. В течение следующих шести месяцев ей пришлось жить с катетером и подгузниками. Женщина перенесла ещё одну операцию и теперь её семья намерена подать иск за причинённые страдания. Юрист Николай Чернышук уже занимается подготовкой необходимых документов для суда.