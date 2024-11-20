Мужчина до смерти забил пятимесячную дочь в Люберцах из-за долгого плача

В Люберцах мужчина убил свою пятимесячную дочь, потому что не мог остановить её плач. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Он подозревается в убийстве 5-ти месячной девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации следствия, 19 ноября мужчина из Люберец избил ребёнка. Он нанёс ей несколько ударов по голове, от них малышка скончалась на месте. Уточняется, что причиной агрессии стал продолжительный плач ребёнка. В Следственном комитете отметили, что в ближайшее время папаше будет предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия будет избрана мера пресечения.