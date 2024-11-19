Уралец убил свою гостью за то, что она не помыла картофель перед варкой

В Свердловской области следствие завершило расследование убийства женщины, которую подозреваемый сначала ударил, а потом добил кочергой из-за «неправильной» варки картофеля. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Как уточняет МВД по региону, преступление произошло в Тавде в апреле текущего года. Мужчина позвал в гости малознакомую 45-летнюю женщину. Пара решила перекусить, и гостья предложила сварить картошку. Когда подозреваемый увидел, что она не моет картофель, а просто режет пополам и кладёт в кастрюлю, он сделал ей замечание. Женщина грубо ответила, что привело хозяина дома в бешенство и он ударил её. Потерпевшая упала в открытый погреб и продолжила оттуда посылать ухажёру проклятия. Тогда мужчина схватил кочергу и избил гостью.

Утром он закопал тело на своём садовом участке. Как позже установила экспертиза, женщина в тот момент ещё была жива, хотя и находилась без сознания. Смерть наступила от асфиксии после вдыхания земли. Как уточнили в МВД, мужчина сам явился в полицию и рассказал об убийстве. Ранее он уже отбывал срок за нанесение побоев и торговлю наркотиками, а на свободу вышел только в 2023 году.